Забравшая у Долиной деньги курьер рассказала, как ее втянули в аферу

Забравшая и певицы Ларисы Долиной курьер рассказала, как мошенники втянули ее в аферу с крупной суммой. Видео предоставила пресс-служба МВД России.

По словам задержанной, аферисты представились сотрудниками ФСБ России и рассказали в телефонном разговоре, что о ней было им известно. При этом она отметила, что не было даже предположений, что может что-то затеваться против нее.

«Они какое-то время мне звонили, мы беседовали. Они почему-то очень много про меня знали... Так что никакого подозрения, что это были мошенники, нет», - рассказала женщина.

Курьер также рассказала, что мошенники затем обратились к ней с просьбой встретиться с Долиной и забрать у нее сумку с деньгами. А перед этим, они каким-то образом узнали о ее музыкальных предпочтениях и, в качестве подарка на день рождения, перед те как забрать деньги, ей организовали встречу с Долиной.

Напомним, что певица продала 34-летней матери-одиночке свою квартиру на сумму свыше 100 млн рублей. Однако вырученные от продажи жилплощади деньги прибрали к своим рукам мошенники, которые уговаривали артистку якобы перевести их на более безопасный счет.