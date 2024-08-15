МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Забравшая у Долиной деньги курьер рассказала, как ее втянули в аферу

По ее словам, она не знала, что ее пытались обмануть мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ России.
Глеб Владовский 2024-08-15 14:19:13
© Фото: МВД РФ © Видео: МВД России

Забравшая и певицы Ларисы Долиной курьер рассказала, как мошенники втянули ее в аферу с крупной суммой. Видео предоставила пресс-служба МВД России.

По словам задержанной, аферисты представились сотрудниками ФСБ России и рассказали в телефонном разговоре, что о ней было им известно. При этом она отметила, что не было даже предположений, что может что-то затеваться против нее.

«Они какое-то время мне звонили, мы беседовали. Они почему-то очень много про меня знали... Так что никакого подозрения, что это были мошенники, нет», - рассказала женщина.

Курьер также рассказала, что мошенники затем обратились к ней с просьбой встретиться с Долиной и забрать у нее сумку с деньгами. А перед этим, они каким-то образом узнали о ее музыкальных предпочтениях и, в качестве подарка на день рождения, перед те как забрать деньги, ей организовали встречу с Долиной.

Напомним, что певица продала 34-летней матери-одиночке свою квартиру на сумму свыше 100 млн рублей. Однако вырученные от продажи жилплощади деньги прибрали к своим рукам мошенники, которые уговаривали артистку якобы перевести их на более безопасный счет.

#в стране и мире #афера #курьер #Мошенники #МВД России #Лариса Долина #крупная сумма
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 