Суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной в Хамовниках

Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда и Мосгорсуда о возврате квартиры Ларисе Долиной. Судья отклонила жалобу покупательницы Полины Лурье. Ее адвокат намерен оспорить это решение в Верховном суде, передает РИА Новости.

Певица в прошлом году продала квартиру 34-летней матери-одиночке Полине Лурье. Стоимость объекта составляет около 112 млн рублей. 13 августа стало известно, что артистка стала жертвой телефонных мошенников с Украины.

Злоумышленники звонили ей с апреля по июнь. Долина перевела более 200 млн рублей на счета мошенников и продала недвижимость. Поняв, что ее обманули, певица обратилась в полицию.

После возбуждения уголовного дела квартира была арестована. Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной к Лурье, прекратив право собственности покупательницы и признав его за Долиной. Потом Мосгорсуд подтвердил это решение.

По версии следствия, часть денег Долина передавала через курьера Анжелу Цырульникову, задержанную правоохранителями. Задержаны еще три фигуранта дела. Все они находятся в СИЗО.

Позже в России зафиксировали массовую волну аннулирования сделок с недвижимостью якобы под воздействием мошенников. Такие случаи называют «эффектом Долиной». Из-за этого в Госдуме предложили ввести «период охлаждения» для жилищных сделок.