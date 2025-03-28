МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд вернул пострадавшей от мошенников Долиной квартиру в Москве

Хамовнический суд также отклонил встречный иск покупательницы квартиры Полины Лурье о выселении Ларисы Долиной и членов ее семьи.
Глеб Владовский 2025-03-28 19:03:05
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Хамовнический суд вернул певице Ларисе Долиной квартиру, которая была продана в результате действий мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Решением Хамовнического районного суда города Москвы от 28 марта 2025 года удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что суд отказал в иске покупательнице жилплощади о выселении народной артистки. Таким образом, сделка по продаже недвижимости признана недействительной.

Напомним, в августе 2024 года телефонные мошенники, представившись сотрудниками полиции, обманули Долину. Артистку вынудили продать квартиру и передать им вырученные от сделки средства. Также певица перевела неизвестным свои личные сбережения. Ущерб составил более 200 миллионов рублей.

#Москва #в стране и мире #суд #квартира #Мошенники #Лариса Долина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 