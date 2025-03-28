Суд вернул пострадавшей от мошенников Долиной квартиру в Москве

Хамовнический суд вернул певице Ларисе Долиной квартиру, которая была продана в результате действий мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Решением Хамовнического районного суда города Москвы от 28 марта 2025 года удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что суд отказал в иске покупательнице жилплощади о выселении народной артистки. Таким образом, сделка по продаже недвижимости признана недействительной.

Напомним, в августе 2024 года телефонные мошенники, представившись сотрудниками полиции, обманули Долину. Артистку вынудили продать квартиру и передать им вырученные от сделки средства. Также певица перевела неизвестным свои личные сбережения. Ущерб составил более 200 миллионов рублей.