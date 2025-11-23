Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот, чтобы получить новое финансирование от Международного валютного фонда. Об этом рассказало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В среду в МВФ заявили о том, что на уровне экспертов было достигнуто предварительное соглашение о новой программе расширенного финансирования для киевского режима.

«Украина согласилась ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширить налоговую базу», - сообщили источники агентства.

Уточняется, что требуемые от Киева «предварительные действия» включают прекращение нескольких налоговых льгот для бизнеса и домашних хозяйств.

Источники утверждают, что киевский режим планирует ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с более, чем 24 тысячами долларов заявленного годового дохода. Ранее эту лазейку широко использовали крупные украинские компании и ресторанные сети. Таким образом, по данным агентства, они минимизировали налоговые платежи.

Помимо этого, в Киеве планируют отменить льготы на посылки, приходящие из-за рубежа. В настоящее время отправления стоимостью до 174 долларов не облагаются импортными пошлинами.

26 ноября в МВФ сообщили, что, исходя из подсчетов, киевский режим нуждается во внешнем финансировании на период 2026-2029 годов в объеме 136,5 миллиарда долларов. При этом на период 2026-2027 годов Киеву необходимо около 63 миллиардов.

Последние несколько лет киевский режим составляет бюджет с рекордным дефицитом. Покрывать его предполагается за счет помощи Запада. Так, в 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом 37,3 миллиарда долларов. Причем в него уже дважды вносились изменения, связанные с повышением военных расходов.

Проектом бюджета на 2026 год предусматриваются расходы примерно в 116 миллиардов долларов, при доходах около 68,6 миллиарда. Исходя из этого, дефицит составит до 18,4% валового внутреннего продукта страны. Закрыть «дыру» киевский режим рассчитывает за счет внешнего финансирования. Об этом в сентябре говорил глава украинского Минфина Сергей Марченко. Не хватает еще 16 миллиардов евро.

На Западе выделение новых пакетов помощи киевскому режиму проходит после длительных дискуссий. Партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для того, чтоб финансировать себя самому.

Ранее в МВФ заявляли о новой программе финансирования Украины на 8,2 миллиарда долларов. Она будет рассчитана на 48 месяцев. Известно, что действующая программа Украины с МВФ рассчитана на 2023-2027 годы. Обратилась в валютный фонд украинский премьер-министр Юлия Свириденко. Как сообщало издание Economist, к февралю 2026 года Украина может остаться без денег. Связано это с жестким финансовым кризисом в стране.

При этом после недавно разгоревшегося в Киеве коррупционного скандала в Германии возникло непонимание: зачем Берлин продолжает финансировать украинские власти, которые погрязли в коррупции, когда сама Германия находится на грани банкротства. Об этом «Звезде» рассказал депутат Бундестага 20-го созыва Евгений Шмидт.