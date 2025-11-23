Международный валютной фонд и представители Украины достигли договоренностей на уровне экспертов относительно новой программы финансирования, объемом около 8,2 млрд долларов. Об этом говорится на сайте МВФ.

Уточняется, что данная программа рассчитана на 48 месяцев. Предварительное соглашение было достигнуто на уровне экспертов.

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли предварительного соглашения на уровне экспертов по запросу властей о новой 48-месячной программе расширенного финансирования с возможным доступом к средствам в размере 5,94 миллиарда специальных прав заимствования (около 8,1 миллиарда долларов, или 295% квоты)», - говорится в заявлении.

Известно, что действующая программа Украины с МВФ рассчитана на 2023-2027 годы. Обратилась в валютный фонд украинский премьер-министр Юлия Свириденко. Она считает, что необходимо разработать новую программу.

Напомним, что украинский бюджет уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Как сообщало издание Economist, к февралю 2026 года Украина может остаться без денег. Связано это с жестким финансовым кризисом в стране.

После недавно разгоревшегося коррупционного скандала на Украине в ФРГ возникло непонимание: зачем Берлин продолжает финансировать украинские власти, которые погрязли в коррупции, когда сама Германия находится на грани банкротства. Об этом «Звезде» рассказал депутат Бундестага 20-го созыва Евгений Шмидт.