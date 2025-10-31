К концу февраля 2026 года у Украины могут закончиться деньги. Связано это с жестким финансовым кризисом. Об этом пишет Economist.

«Украина столкнулась с жесточайшим финансовым кризисом. Если ничего не изменится, деньги закончатся к концу февраля», - сообщается в материале.

В публикации говорится, что «погрязшей в долгах» Европе придется искать еще средства, чтобы поддерживать Украину. Уже сейчас расходы на финансирование киевского режима со стороны европейских стран огромны. К концу 2025 года военные расходы Украины, иностранные поставки оружия и военные гранты составят в общей сложности 360 миллиардов долларов.

Отмечается, что в текущем году на военные нужды Украины потребуется в районе 100-110 миллиардов долларов. Это самая большая сумма на сегодняшний день.

«Два из трех источников финансирования Украины сейчас иссякают. В феврале, после прихода Трампа к власти, ежемесячные финансовые ассигнования США на Украину прекратились. Тем временем Украина уже взяла в долг столько, сколько ей кто-либо даст», - подчеркивают авторы статьи.

Киевский режим надеется на помощь Европы, которая не может договориться о кредите за счет замороженных российских активов. Однако и их не хватит, чтобы покрыть необходимые 390 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в США начались внутренние обсуждения использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Они начались на фоне того, что в ЕС по-прежнему нет единого мнения об их использовании.

В разговоре со «Звездой» на эту тему доктор экономических наук, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов объяснил, как Евросоюз накажет сам себя присвоением активов России. По его мнению, это приведет к усилению оттока капиталов из ЕС и Великобритании в страны Азии и Ближнего Востока.