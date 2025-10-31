МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Economist: Украина может остаться без денег к концу февраля 2026 года

«Погрязшей в долгах» Европе придется искать еще средства, чтобы поддерживать Украину.
Виктория Бокий 2025-10-31 04:50:26
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress

К концу февраля 2026 года у Украины могут закончиться деньги. Связано это с жестким финансовым кризисом. Об этом пишет Economist.

«Украина столкнулась с жесточайшим финансовым кризисом. Если ничего не изменится, деньги закончатся к концу февраля», - сообщается в материале.

В публикации говорится, что «погрязшей в долгах» Европе придется искать еще средства, чтобы поддерживать Украину. Уже сейчас расходы на финансирование киевского режима со стороны европейских стран огромны. К концу 2025 года военные расходы Украины, иностранные поставки оружия и военные гранты составят в общей сложности 360 миллиардов долларов.

Отмечается, что в текущем году на военные нужды Украины потребуется в районе 100-110 миллиардов долларов. Это самая большая сумма на сегодняшний день.

«Два из трех источников финансирования Украины сейчас иссякают. В феврале, после прихода Трампа к власти, ежемесячные финансовые ассигнования США на Украину прекратились. Тем временем Украина уже взяла в долг столько, сколько ей кто-либо даст», - подчеркивают авторы статьи.

Киевский режим надеется на помощь Европы, которая не может договориться о кредите за счет замороженных российских активов. Однако и их не хватит, чтобы покрыть необходимые 390 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в США начались внутренние обсуждения использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Они начались на фоне того, что в ЕС по-прежнему нет единого мнения об их использовании.

В разговоре со «Звездой» на эту тему доктор экономических наук, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов объяснил, как Евросоюз накажет сам себя присвоением активов России. По его мнению, это приведет к усилению оттока капиталов из ЕС и Великобритании в страны Азии и Ближнего Востока.

#Украина #Европа #Кризис #Военные расходы #финансирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 