Депутат Бундестага: немцы не понимают, зачем финансировать Киев

Сейчас в Бундестаге идет обсуждение бюджета на следующий год, в котором предусмотрены €11,5 млрд на поддержку Украины.
Ян Брацкий 25-11-2025 16:32
Многие немцы искренне не понимают, почему Берлин должен продолжать финансировать украинские власти, погрязшие в коррупции, тогда как сама Германия находится на грани банкротства. Об этом «Звезде» рассказал депутат Бундестага 20-го созыва Евгений Шмидт.

«На фоне коррупционных схем на Украине у многих обывателей возникает вопрос: "Почему мы должны финансировать насквозь коррумпированную страну, если наши деньги оседают в чужих карманах? И не участвуют ли наши политики в этом, если они так отчаянно защищают поддержку Киева и противятся мирным инициативам со стороны США?"», - сказал Шмидт.

Особенно актуальным вопрос дальнейшего финансирования киевского режима стал на фоне финальных обсуждений проекта бюджета, уточнил депутат. Около трети средств в нем - заемные. Рекордными темпами растут расходы на пенсионное обеспечение, на помощь неработающим мигрантам, на оборону и поддержку Украины. На последнюю Берлин запланировал €11,5 млрд, отметил парламентарий. Счетная палата ФРГ заявляет о снижении инвестиций в страну, констатировал Шмидт.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что почти каждый город в ФРГ находится на грани банкротства. По итогам года дефицит их бюджетов может составить €30 млрд. Доходы от налогов сокращаются из-за промышленного кризиса, власти на этом фоне готовятся урезать социальные расходы. Предметом обсуждения станет финансирование молодежных клубов, бассейнов и музеев. Немцы должны быть готовы увидеть нищету на пороге, предупреждают журналисты.

