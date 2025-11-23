МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Италия выдала ФРГ Кузнецова, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Планируется, что в пятницу, 28 ноября, состоится судебное заседание по выбору подозреваемому в подрыве трубопроводов меры пресечения.
Сергей Дьячкин 27-11-2025 17:56
© Фото: Danish Defence, Keystone Press Agency, Global Look Press

Италия экстрадировала в ФРГ украинского гражданина Сергея Кузнецова, который подозревается в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщил немецкий канал NTV.

Кузнецова передали Германии после более трех месяцев предварительного заключения. В страну он был доставлен в сопровождении немецких официальных лиц.

Ранее сообщалось, что Италия планирует передать подозреваемого немецким властям. Сообщалось, что в пятницу, 28 ноября, состоится судебное заседание по выбору ему меры пресечения. До этого власти ФРГ выдали ордер на арест семи причастных к подрыву газопроводов «Северный поток». В них фигурируют украинские водолазы и представители спецслужб. Выдача ордера стала результатом трехлетней работы команды детективов федеральной полиции в Потсдаме.

Ранее известный американский журналист Сеймур Херш утверждал, что диверсия на трубопроводах стала итогом серьезной спецоперации с участием профессионалов. В ходе своего расследования он пришел к выводу, что взрывчатку заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных. Решение о проведении операции тогда якобы принимал бывший президент США Джо Байден.

