Власти ФРГ выдали ордер на арест семи причастных к подрыву газопроводов «Северный поток». В них фигурируют украинские водолазы и представители спецслужб, уточняет газета Wall Street Journal. Выдача ордера стала результатом трехлетней работы команды детективов федеральной полиции в Потсдаме.

«Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трех военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников», - приводит издание данные источников.

По данным материалов расследования, основной целью подозреваемых было сокращение нефтегазовых доходов России и разрыв ее экономических связей с Германией. Одного из обвиняемых опознали благодаря снимку с немецкого радара. Остальных вычислили по его социальным сетям и профессиональным сайтам. Ранее издание допустило, что итоги расследования диверсии на газопроводах грозят расколоть Евросоюз и лишить Украину поддержки. Выводы, к которым пришли детективы в Германии, способны вбить клин между Киевом и Берлином, полагают журналисты WSJ. Именно Германия сегодня остается крупнейшим спонсором киевского режима и поставщиком востребованных оружейных систем.

Взрывы на магистральных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция начали совместное расследование ЧП, демонстративно отстранив от него Россию. Генпрокуратура РФ инициировала тогда дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала материалы дела, но ни разу их не получила. То, что диверсия на трубопроводах - итог серьезной спецоперации с участием профессионалов позже подтвердил известный американский журналист Сеймур Херш. В ходе своего расследования он пришел к выводу, что взрывчатку заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных. Решение о проведении операции тогда якобы принимал бывший президент США Джо Байден.