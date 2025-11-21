Подозреваемого в подрывах на «Северных потоках» передадут ФРГ

Подозреваемый в подрывах на «Северных потоках» украинец может быть экстрагирован в Германию в скором времени. Об этом сообщил Life со ссылкой на DPA.

Уточняется, что Сергея Кузнецова планируют из Италии передать немецким властям 27 ноября.

«Подозреваемого доставят в исправительное учреждение Гамбурга в четверг, после чего в пятницу, 28 ноября, состоится судебное заседание по выбору меры пресечения», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ выдали ордер на арест семи причастных к подрыву газопроводов «Северный поток». В них фигурируют украинские водолазы и представители спецслужб.