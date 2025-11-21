МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Подозреваемого в подрывах на «Северных потоках» передадут ФРГ

Кузнецова планируют экстрагировать из Италии 27 ноября.
Глеб Владовский 21-11-2025 03:07
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress

Подозреваемый в подрывах на «Северных потоках» украинец может быть экстрагирован в Германию в скором времени. Об этом сообщил Life со ссылкой на DPA.

Уточняется, что Сергея Кузнецова планируют из Италии передать немецким властям 27 ноября.

«Подозреваемого доставят в исправительное учреждение Гамбурга в четверг, после чего в пятницу, 28 ноября, состоится судебное заседание по выбору меры пресечения», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ выдали ордер на арест семи причастных к подрыву газопроводов «Северный поток». В них фигурируют украинские водолазы и представители спецслужб.

#италия #ФРГ #подрыв #экстрадиция #Северные потоки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 