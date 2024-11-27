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Welt: исполнители диверсии на «СП» заложили не менее шести бомб

Транзит газа по трубопроводам «Северный поток» остановился 26 сентября 2022 года после масштабной диверсии на магистрали.
Ян Брацкий 2024-11-27 12:56:04
© Фото: The Swedish Coast Guard, Global Look Press

По меньшей мере шесть взрывных устройств были размещены на четырех нитках газопровода «Северный поток». Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на ранее неопубликованные документы в деле о диверсии.

«По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения "Северного потока-1" и "Северного потока-2"», - пишет издание.

Взрывы на двух экспортных газопроводах прогремели 26 сентября 2022 года. Магистраль получила критические повреждения, сроки ремонта оценить сложно, сообщил тогда оператор «потока» Nord Stream AG.

Генеральная прокуратура России квалифицировала случившееся как теракт. Москва регулярно запрашивает информацию о ходе дела у участников международного расследования, но всегда получает отказ.

Знаменитый американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что диверсию организовали боевые пловцы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По информации Херша, одобрил операцию лично глава Белого дома Джо Байден.

Ранее Welt написала о причастности бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного к теракту на газопроводах. Более того, издание сообщило, что Залужный планировал подорвать еще и газопровод «Турецкий поток».

#в стране и мире #Теракт #Диверсия #Северный поток #трубопровод #Nord Stream AG
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