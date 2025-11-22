Песков: РФ и США должны определиться с уровнем контактов по мирному плану

Москве и Вашингтону еще предстоит определиться с тем, на каком уровне контактов будет обсуждаться предложенный США мирный план по Украине, а также понять, потребуется ли по этому вопросу разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это все предстоит определить», - заявил собеседник агентства.

Информация о мирном плане, подготовленном американской стороной, а по другим данным в сотрудничестве с российской, появилась 20 ноября. В Киеве его передали главарю режима Владимиру Зеленскому.

После появились сведения, что Трамп дал ему неделю на согласование документа и что украинец уже внес в него корректировки в части положения о борьбе с коррупцией на Украине.

Накануне Дмитрий Песков отмечал, что сигналов от украинской стороны по мирному плану или о готовности к переговорам не поступало.