МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: РФ и США должны определиться с уровнем контактов по мирному плану

Сторонам нужно решить, есть ли необходимость разговора президентов России и США, а также определить уровень контактов.
Марина Крижановская 22-11-2025 06:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Москве и Вашингтону еще предстоит определиться с тем, на каком уровне контактов будет обсуждаться предложенный США мирный план по Украине, а также понять, потребуется ли по этому вопросу разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это все предстоит определить», - заявил собеседник агентства.

Информация о мирном плане, подготовленном американской стороной, а по другим данным в сотрудничестве с российской, появилась 20 ноября. В Киеве его передали главарю режима Владимиру Зеленскому.

После появились сведения, что Трамп дал ему неделю на согласование документа и что украинец уже внес в него корректировки в части положения о борьбе с коррупцией на Украине.

Накануне Дмитрий Песков отмечал, что сигналов от украинской стороны по мирному плану или о готовности к переговорам не поступало.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Дмитрий Песков #мирный план Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 