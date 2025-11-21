МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: Киев переписал пункт о коррупции в мирном плане Трампа

Согласно последней корректировке, Киев хотел бы полной амнистии всем сторонам, а не наказания для «незаконно нажившихся на войне».
Марина Крижановская 21-11-2025 10:47
© Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Украина внесла корректировки в мирный план президента США Дональда Трампа, в частности, в пункт о коррупции. Утверждается, что в изначальной версии документа говорилось об обязательстве провести полный аудит всей полученной помощи со стороны союзников, после чего должны быть устранены нарушения и наказаны все «незаконно нажившиеся на войне».

Однако киевский режим не согласился и изменил формулировку таким образом, что теперь там говорится о полной амнистии всем сторонам «за свои действия в ходе войны». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

Кроме этого, киевский режим заручился гарантиями безопасности со стороны американской администрации, которая представила дополнительное соглашение по этой важной для украинцев теме, уточнил портал Axios.

Ознакомившись с проектом документа, журналисты сообщили, что в его основу легла модель 5-й статьи Устава Организации Североатлантического договора, согласно которой подразумевается коллективная ответственность в случае нападения на украинское государство.

«Мирный план президента Трампа для Украины включает в себя гарантии безопасности, разработанные по образцу статьи 5 Устава НАТО, которая обязывает США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество"», - говорится в материале американского СМИ.

Также отмечается, что этот случай стал первым, когда президент Дональд Трамп «готов предложить такую ​​гарантию» Киеву, который своей главной целью мирных переговоров видит получение надежных гарантий безопасности со стороны США и Европы.

Немногим ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала от Киева какой-либо реакции и сигналов по поводу так называемого мирного плана Трампа.

