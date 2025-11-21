Украина внесла корректировки в мирный план президента США Дональда Трампа, в частности, в пункт о коррупции. Утверждается, что в изначальной версии документа говорилось об обязательстве провести полный аудит всей полученной помощи со стороны союзников, после чего должны быть устранены нарушения и наказаны все «незаконно нажившиеся на войне».
Однако киевский режим не согласился и изменил формулировку таким образом, что теперь там говорится о полной амнистии всем сторонам «за свои действия в ходе войны». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.
Кроме этого, киевский режим заручился гарантиями безопасности со стороны американской администрации, которая представила дополнительное соглашение по этой важной для украинцев теме, уточнил портал Axios.
Ознакомившись с проектом документа, журналисты сообщили, что в его основу легла модель 5-й статьи Устава Организации Североатлантического договора, согласно которой подразумевается коллективная ответственность в случае нападения на украинское государство.
«Мирный план президента Трампа для Украины включает в себя гарантии безопасности, разработанные по образцу статьи 5 Устава НАТО, которая обязывает США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество"», - говорится в материале американского СМИ.
Также отмечается, что этот случай стал первым, когда президент Дональд Трамп «готов предложить такую гарантию» Киеву, который своей главной целью мирных переговоров видит получение надежных гарантий безопасности со стороны США и Европы.
Немногим ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала от Киева какой-либо реакции и сигналов по поводу так называемого мирного плана Трампа.
