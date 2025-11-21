Песков заявил, что от Киева не было сигналов по плану Трампа

В Кремле сообщили, что пока от украинской стороны не поступало реакции или каких-либо сигналов по поводу так называемого мирного плана американского лидера Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, из Киева не сообщали о готовности обсуждать детали этого плана. Об этом он сообщил корреспонденту телеканала Life Александру Юнашеву.

Кроме того, публикуемые в зарубежных СМИ сообщения о консультациях, пунктах и даже датах подписания мирного договора не имеют пока никакого отношения к объективной реальности, добавил Песков.

Напомним, что на этой неделе появились сообщения о разработанном российско-американском плане по урегулированию конфликта на Украине. Утверждается, что он состоит из 28 пунктов, среди которых якобы упоминаются роль НАТО и территориальные уступки Украины России.

На это известие неоднозначно отреагировали в Евросоюзе и на самой Украине. Сообщалось, что чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании плана Уиткоффа, что причинило им «особенно острую боль».