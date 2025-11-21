Украинские СМИ сообщили о полученном Владимиром Зеленским недельном сроке на согласование мирного плана президента США Дональда Трампа. Сам главарь киевского режима подтвердил эту информацию, пишет издание «Страна.ua».

«На вчерашней встрече с фракцией президент по поводу плана сказал, что предстоит "трудная" неделя переговоров, но "оснований считать, что Украину смогут дожать до сдачи национальных интересов, нет"», - говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, мировые средства массовой информации растиражировали заявления Трампа, что тот хотел бы получить от украинского политика согласие до 27 ноября, когда в США будут праздновать День благодарения.

Прежде в Кремле говорили, что Москва пока не получала сигналы от Киева по поводу российско-американского мирного плана, равно как и его согласие вести переговоры по нему.