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Байден пообещал выплатить 750$ каждому пострадавшему от пожаров в Калифорнии

Эти средства можно будет потратить на товары первой необходимости.
Карина Тазетдинова 2025-01-10 23:00:40
© Фото: Ringo Chiu, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Джо Байден пообещал выделить пострадавшим от мощных пожаров в Калифорнии 750 долларов. О таком намерении он сообщил на брифинге.

Таким образом, эти средства можно будет потратить на необходимые товары. В первую очередь это вода, молочные смеси, бензин и лекарств по рецепту.

Местных властей по словам Байдена, также поддерживают семь дней в неделю круглосуточно в вопросе ликвидации пожаров и их последствий. Кроме того, правительство США будет оказывать всевозможную помощь, чтобы остановить пожары как можно скорее.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что не все американцы, потерявшие свои дома в лесных пожарах в Лос-Анджелесе или находящиеся в зоне риска, смогут получить страховые выплаты. Она выразила надежду, что вопрос страховых полисов пострадавших семей будет решена.

#пожар #сша #Калифорния #байден #выплаты
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