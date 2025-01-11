CNN: не менее 11 человек погибли при пожарах в Лос-Анджелесе

От огня мощных лесных пожаров, которые охватили Лос-Анджелес, погибли как минимум 11 человек, сообщает CNN.

«Пять смертей, по-видимому, произошли в результате пожара в Палисейдс, а шесть - в результате пожара в Итон», - передает агентство.

По информации властей, жертв, вероятно, будет больше. Точную цифру можно будет назвать, когда следователи смогут безопасно попасть и обследовать поврежденные районы. Так как там есть оборванные линии электропередачи, утечки газа и другие опасности.

Пожары в регионе уже назвали одними из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса. Общая площадь возгорания превысила 1 300 гектаров. Пламя распространилось на такие масштабы из-за сильного ветра и сухой погоды. Эти факторы осложняли тушение очагов возгорания.

Калифорнийские власти объявили о введении режима ЧС и призвали жителей эвакуироваться. Позже Байден объявил режим масштабного бедствия в регионе. Ущерб от пожаров превысил $50 млрд.