Вучич: покупатели боеприпасов у Сербии могут делать с ними что захотят

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности продать странам Евросоюза имеющиеся на складах боеприпасы без дополнительных условий, даже если они могут быть использованы на Украине. Об этом глава государства заявил в интервью изданию Cicero.

Он отметил, что Сербия нейтральна в военном плане. Но в интересах европейской безопасности Белград предлагает европейским странам заключить долгосрочные контракты на поставку боеприпасов. По его словам, клиенты могут использовать эту продукцию по своему усмотрению. Стране же важен стабильный и долгосрочный контракт для планирования производства.

Вучич подчеркнул, что Сербия уже сотрудничает с европейскими армиями в разных регионах мира и готова расширять такое сотрудничество. Ранее сербский лидер заявлял, что Белград продолжит оставаться нейтральным в отношениях с Россией и странами Европы. Он отметил, что Сербия - единственная европейская страна, которая пока не ввела санкции против Москвы.

Российская Служба внешней разведки приводила доказательства тайных поставок боеприпасов из Сербии на Украину. В сообщении СВР указывалось, что предприятия используют обходные пути для передачи боеприпасов в интересах Киева через страны НАТО и некоторые африканские государства. Снаряды и ракеты идут в виде комплектов деталей для сборки, что формально позволяет объявлять конечным поставщиком эти транзитные государства, а не Сербию напрямую.

Александр Вучич позже заявлял, что Сербия временно приостановила экспорт боеприпасов и ужесточила процедуру согласования продаж с участием Совета национальной безопасности. Он подчеркнул, что сербские компании имеют множество контрактов с разными странами. Сербский лидер говорил также, что обсуждал с Владимиром Путиным данные о поставках оружия ВСУ.