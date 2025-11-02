МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич: покупатели боеприпасов у Сербии могут делать с ними что захотят

Президент Сербии заявил, что готов продать боеприпасы ЕС, даже если они попадут на Украину.
Владимир Рубанов 2025-11-02 22:04:47
© Фото: Madeleine Kelly Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности продать странам Евросоюза имеющиеся на складах боеприпасы без дополнительных условий, даже если они могут быть использованы на Украине. Об этом глава государства заявил в интервью изданию Cicero.

Он отметил, что Сербия нейтральна в военном плане. Но в интересах европейской безопасности Белград предлагает европейским странам заключить долгосрочные контракты на поставку боеприпасов. По его словам, клиенты могут использовать эту продукцию по своему усмотрению. Стране же важен стабильный и долгосрочный контракт для планирования производства.

Вучич подчеркнул, что Сербия уже сотрудничает с европейскими армиями в разных регионах мира и готова расширять такое сотрудничество. Ранее сербский лидер заявлял, что Белград продолжит оставаться нейтральным в отношениях с Россией и странами Европы. Он отметил, что Сербия - единственная европейская страна, которая пока не ввела санкции против Москвы.

Российская Служба внешней разведки приводила доказательства тайных поставок боеприпасов из Сербии на Украину. В сообщении СВР указывалось, что предприятия используют обходные пути для передачи боеприпасов в интересах Киева через страны НАТО и некоторые африканские государства. Снаряды и ракеты идут в виде комплектов деталей для сборки, что формально позволяет объявлять конечным поставщиком эти транзитные государства, а не Сербию напрямую.

Александр Вучич позже заявлял, что Сербия временно приостановила экспорт боеприпасов и ужесточила процедуру согласования продаж с участием Совета национальной безопасности. Он подчеркнул, что сербские компании имеют множество контрактов с разными странами. Сербский лидер говорил также, что обсуждал с Владимиром Путиным данные о поставках оружия ВСУ.

#в стране и мире #Сербия #снаряды #боеприпасы #Украина #евросоюз #Александр Вучич #свр #поставки оружия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 