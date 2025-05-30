Вучич: мы обсуждали с Путиным данные о поставках Сербией оружия ВСУ

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что 9 мая обсуждал с Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия на Украину.

«Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине», - цитирует Вучича Радио и телевидение Сербии.

Детали разговора Вучич разглашать не стал, но отметил, что Белград создаст совместную с Москвой рабочую группу для установления возможных фактов поставок оружия и боеприпасов ВСУ.

Ранее Александр Вучич обещал блокировать исполнение контрактов, в которых окончательным получателем оружия может оказаться Украина.

Накануне Служба внешней разведки России сообщила о массовых поставках сербских боеприпасов на Украину через посредников. По данным Москвы, Киев получил сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.