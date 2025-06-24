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Вучич заявил о давлении из-за приостановки экспорта боеприпасов

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что сербские оборонные предприятия поставляют свою продукцию в страны НАТО в интересах ВСУ.
Ирина Егорова 2025-06-24 17:10:14
© Фото: Lev RadinKeystone Press Agency, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об угрозах протестов на предприятиях оборонной промышленности и о росте давления на республику и лично на него из-за приостановки экспорта боеприпасов за рубеж. По его словам, ему хотят «сломать хребет» за то, что он думает о Сербии.

«И началось давление, чтобы мы отправили одну, две, три… 50 партий (оборонной продукции – ред.), потому что они законтрактованы. Но я сказал "нельзя" и мне сообщили, что в июле будут протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать мне, что экспортировать нужно», - передает слова сербского лидера РИА Новости.

Накануне Служба внешней разведки РФ сообщала, что сербские оборонные предприятия используют обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, например, вооружение поставляется в виде полных комплектов деталей для сборки. А сборка и снаряжение осуществляются в Чехии и Болгарии. Таким образом, Киев формально получает не сербскую военную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств помощь.

Также в схемах поставок используются фальшивые сертификаты конечного пользователя и страны-посредники, в числе которых часто фигурируют Чехия, Польша, Болгария и африканские государства, а также страны НАТО.

Вучич в ответ на эти заявления пообещал остановить исполнение всех зарубежных контрактов на оружие, если его конечным получателем может стать Украина. Для их поставки в другие страны необходимо особое разрешение, подчеркнул сербский лидер.

#Сербия #вооружение #боеприпасы #Киев #Александр Вучич #протест #свр #Запрет #давление #экспорт
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