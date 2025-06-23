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СВР: Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину

Странами-посредниками выступают Чехия и Болгария, говорится в сообщении.
Гоар Хачатурян 2025-06-23 14:42:18
© Фото: The Presidential Office Ukraine, Global Look Press

Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы в интересах Украины отправляются в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По поступающей в СВР России информации, оборонные предприятия Сербии наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства «коллективного Запада» с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок.

«Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки. Это позволяет Киеву в дальнейшем формально получать уже как бы не сербскую военную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии», - говорится в сообщении.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщалось, что сербские оборонные предприятия продолжают поставки боеприпасов Киеву. В схемах поставок используются фальшивые сертификаты конечного пользователя и страны-посредники, в числе которых часто фигурируют Чехия, Польша, Болгария и африканские государства, а также страны НАТО.

Президент Сербии Александр Вучич в ответ на эти заявления пообещал остановить исполнение контрактов на оружие, если его конечным получателем может стать Украина.

#Сербия #боеприпасы #Украина #НАТО
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