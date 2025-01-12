США «не желают», чтобы РФ управляла ключевой компанией NIS в Сербии

Российская сторона должна полностью выйти из доли в совместной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), заявил координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен. Об этом сообщает РИА Новости.

Вашингтон «не желает», чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии, сказал он. По словам О'Брайена, единственный способ свести риски к нулю - чтобы доля российской собственности была нулевой. При этом США не допускают вывода средств в Россию.

Координатор по санкциям добавил, что США при введении ограничительных мер против российских компаний уже отработали эту схему в Нидерландах, Швейцарии и Турции.

Американская администрация пообещала сербскому правительству, что не произойдет перерыва снабжения нефтью Сербии и потребители не пострадают, сказал он.

На позицию Вашингтона отреагировал вице-премьер Сербии Александр Вулин. По его словам, затрагивающие NIS санкции не могут не вредить сербской экономике и не могут быть добронамеренными.

«Сербия - не суперсила, чтобы игнорировать пакости уходящей администрации Байдена. Пусть хотя бы не требуют от нас, чтобы мы делали вид, что это дружеский шаг, который нам приносит добро», - процитировала слова замглавы правительства Сербии его пресс-служба.

В начале января США ввели новые санкции против энергетического сектора России. Они затронули «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их дочерние предприятия, в том числе российско-сербскую NIS.

Кроме того, Вашингтон изменил политику санкций, и теперь под них может попасть любое лицо, работающее с российским энергетическим сектором, заявил американский Минфин. Изменение политики направлено на снижение доходов России от экспорта нефти.

Президент США Джо Байден признал, что санкции приведут к росту стоимости бензина в США, но считает подорожание незначительным.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным санкции США против NIS и дальнейшие шаги сторон.