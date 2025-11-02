Советник Байдена: его заражение ковидом в ходе выборов было «пощечиной Бога»

Коронавирус, которым заразился Джо Байден во время борьбы с Дональдом Трампом за пост президента США, стал для него «пощечиной Бога». Об этом заявил его экс-советник, которого цитирует в книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» журналист Джонатан Карл.

В июле 2024 года Байден, на тот момент действующий на президент США, объявил, что снимает свою кандидатуру. Это было в разгар предвыборной кампании. Незадолго до этого стало известно, что президент, у которого отмечались нарушения когнитивных функций, заразился коронавирусом.

«Бог подавал нам какие-то сигналы. А потом он шлепнул его по лицу, заразив ковидом», - рассказал бывший советник Байдена.

В книге отмечается, что Байден не стал объявлять о снятии кандидатуры в формате речи для телевидения. Для этого он был слишком болен. Поэтому его соратники решили опубликовать письменное заявление и выступить с обращением к нации через несколько дней. Преемником Байдена в президентской гонке стала Камала Харрис, которая на президентских выборах уступила Трампу.

В сентябре сообщалось, что бывший президент перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи. Причем это было уже не первое медицинское вмешательство такого рода. В 2023 году, еще когда Байден занимал пост президента, ему удалили раковую опухоль кожи с груди.

В мае экс-президент впервые публично прокомментировал свой диагноз. Врачи нашли у него агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Байден сообщил, что его лечение сводится к приему одной конкретной таблетки, органы не затронуты и его кости крепки.

Прогнозы развития заболевания Байдена дал для «Звезды» старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По мнению эксперта, с агрессивной формой рака предстательной железы есть вероятность умереть меньше чем за год. Подобные опухоли очень быстро развиваются, но иногда пациентам удается продержаться несколько лет.