Байдену сделали операцию Моса для лечения рака кожи

Экс-президенту США Джо Байдену сделали операцию, применяемую для лечения наиболее распространенных форм рака кожи. Сообщается, что его восстановление проходит хорошо.
Сергей Дьячкин 2025-09-05 06:03:57
© Фото: IMAGO, CNP, MediaPunch, Global Look Press

Бывший президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи. Сообщается, что восстановление политика после процедуры проходит хорошо.

Об этом сообщает RT со ссылкой на NBC News.

«Он хорошо восстанавливается после процедуры, известной как операция Моса, которая часто применяется для лечения наиболее распространенных форм рака кожи», - говорится в статье.

В ходе этой процедуры удаляются слои раковой ткани кожи до тех пор, пока не останется ни одной раковой клетки.

Когда именно была проведена операция, не уточняется.

Сообщается, что это уже не первое медицинское вмешательство такого рода. В 2023 году, еще когда Байден занимал пост президента, ему удалили раковую опухоль кожи с груди.

В мае экс-президент впервые публично прокомментировал свой диагноз. Врачи нашли у него агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Байден сообщил, что его лечение сводится к приему одной конкретной таблетки, органы не затронуты и его кости крепки.

Диагноз Байдена и прогнозы развития заболевания оценил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По мнению эксперта, с агрессивной формой рака предстательной железы есть вероятность умереть меньше чем за год. Подобные опухоли очень быстро развиваются, но иногда пациентам удается продержаться несколько лет.

