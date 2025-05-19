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Онколог допустил, что Байдену осталось меньше года из-за агрессивной формы рака

В большинстве случаев с раком предстательной железы можно прожить несколько лет, но при агрессивной форме опухоль быстро развивается, отметил врач Евгений Черемушкин.
Глеб Владовский 2025-05-19 11:58:35
© Фото: SAUL LOEB Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

С агрессивной формой рака предстательной железы, которую выявили у экс-президента США Джо Байдена, есть вероятность умереть меньше, чем за год, так как в подобном случае опухоль очень быстро развивается. Однако зачастую пациентам могут продлить жизнь еще на несколько лет, рассказал в беседе со «Звездой» старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

«Есть агрессивные формы, когда опухоль быстро развивается и быстро делится, и все может за год закончиться. Но чаще всего это длится несколько лет. Есть целая группа (гормональных) препаратов, которые позволяют длительно контролировать ситуацию. Людям ослабленным и достаточно возрастным по особенностям биологии опухоли не проводят агрессивное лечение: либо просто наблюдают, либо дают фоновую легкую терапию, позволяющую спокойно человеку дожить и умереть по другой причине, например, от сердечной недостаточности», - рассказал собеседник телеканала.

Онколог отметил, что зачастую рак простаты развивается очень медленно, из одной клетки злокачественная опухоль размером в сантиметр может расти в течение 5-15 лет. Метастазирование в кости, по его словам, при раке предстательной железы встречается часто. Начало болезни незаметно, а потому нужно регулярно проходить медицинские осмотры, предупредил доктор.

«Зачастую успех лечения зависит от того, как скоро опухоль обнаружат. Когда вы в разных странах видите людей возрастом под сто лет, это не значит, что они не болели. Это значит, что они вовремя полечились. У людей бывает по два, три, пять видов рака. Если они вовремя все сделали, то живут», - заключил Черемушкин.

Напомним, 19 мая врачи выявили у бывшего президента США Джо Байдена онкологию простаты, которая дала метастазы в кости. Доктора предполагают, что смогут эффективно контролировать злокачественное образование при помощи гормонотерапии.

#сша #Джо Байден #наш эксклюзив #рак простаты #жизнь
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