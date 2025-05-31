МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден впервые рассказал о своем лечении рака предстательной железы

Джо Байден признался, что все его лечение от онкологии сводится к приему одной таблетки.
Ян Брацкий 2025-05-31 03:03:41
© Фото: IMAGOCNP Media Punch www.imago-images.de Global Look Press

Экс-президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал свой диагноз. Напомним, в конце мая врачи нашли у него агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости.

«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой <...> Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие,» - приводит РИА Новости слова Байдена.

Кроме того, 46-й президент Штатов отметил, что находится под наблюдением известного хирурга, который раньше сам поборол онкологию. Со слов Байдена, его прогноз остается положительным.

Ранее диагноз Байдена и прогнозы развития заболевания оценил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. С его слов, с агрессивной формой рака предстательной железы есть вероятность умереть меньше чем за год. Подобные опухоли очень быстро развиваются, но иногда пациентам удается продержаться несколько лет, добавил Черемушкин.

Онколог отметил, что метастазы в кости в таких случаях встречаются довольно часто, а само заболевание может развиваться от пяти до пятнадцати лет. Начало болезни незаметно, поэтому необходимо регулярно проверяться у специалистов.

#в стране и мире #сша #Лечение #байден #диагноз #онкология
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Рота БМПТ. Терминатор в бою
2
Патрон против дрона
3
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
4
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
5
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
6
Вьетнам. Оружие Победы
7
Северный десант
8
Высшая школа ПВО
9
Фрегаты 11356. Россия/Индия
10
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 