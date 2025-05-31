Байден впервые рассказал о своем лечении рака предстательной железы

Экс-президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал свой диагноз. Напомним, в конце мая врачи нашли у него агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости.

«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой <...> Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие,» - приводит РИА Новости слова Байдена.

Кроме того, 46-й президент Штатов отметил, что находится под наблюдением известного хирурга, который раньше сам поборол онкологию. Со слов Байдена, его прогноз остается положительным.

Ранее диагноз Байдена и прогнозы развития заболевания оценил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. С его слов, с агрессивной формой рака предстательной железы есть вероятность умереть меньше чем за год. Подобные опухоли очень быстро развиваются, но иногда пациентам удается продержаться несколько лет, добавил Черемушкин.

Онколог отметил, что метастазы в кости в таких случаях встречаются довольно часто, а само заболевание может развиваться от пяти до пятнадцати лет. Начало болезни незаметно, поэтому необходимо регулярно проверяться у специалистов.