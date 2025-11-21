МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы ГрВ «Восток» развернули российский флаг в освобожденном Радостном

Населенным пунктом в Днепропетровской области овладели штурмовики 64-й гвардейской мотострелковой бригады.
21-11-2025 13:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с боями за населенный пункт Радостное, который находится в Днепропетровской области. На кадрах видно, как российский штурмовик разворачивает флаг Российской Федерации в освобожденном селе

Уточняется, что Радостным овладели штурмовики 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Бойцы вклинились в оборону неприятеля уверенным рывком, продвинувшись на глубину до восьми километров западнее Приволья.

В итоге под контроль группировки перешел район обороны неприятеля, площадь которого превышает 30 квадратных километров. Под давлением наступающих враг оставил опорные пункты, отойдя за реку Гайчур. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что взятие Радостного создает угрозу оборонительной линии противника вдоль Гайчура с северного направления. Это важный шаг в вытеснении ВСУ на запад. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #флаг россии #Днепропетровская область #группировка восток #Радостное
