Бойцы ГрВ «Восток» развернули российский флаг в освобожденном Радостном

Минобороны России опубликовало видео с боями за населенный пункт Радостное, который находится в Днепропетровской области. На кадрах видно, как российский штурмовик разворачивает флаг Российской Федерации в освобожденном селе.

Уточняется, что Радостным овладели штурмовики 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Бойцы вклинились в оборону неприятеля уверенным рывком, продвинувшись на глубину до восьми километров западнее Приволья.

В итоге под контроль группировки перешел район обороны неприятеля, площадь которого превышает 30 квадратных километров. Под давлением наступающих враг оставил опорные пункты, отойдя за реку Гайчур.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что взятие Радостного создает угрозу оборонительной линии противника вдоль Гайчура с северного направления. Это важный шаг в вытеснении ВСУ на запад.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.