Политолог объяснил, почему у Шольца нет шансов на переизбрание

У Олафа Шольца нет шансов на переизбрание канцлером ФРГ, несмотря на демонстративную и единогласную поддержку однопартийцев. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Грегор Шпицен, комментируя новости об утверждении Шольца кандидатом на пост главы кабмина от Социал-демократической партии.

«Утверждение Олафа Шольца это не новость. Оно было согласовано на партийном съезде, когда его главный конкурент Борис Писториус демонстративно отказался от канцлерских амбиций. Да и все лидеры СДП поддержали его», - рассказал Шпицен.

Шансов на победу у партии Шольца нет никаких, уточнил эксперт. По самым оптимистичным прогнозам, социал-демократы смогут набрать не более 19%, а этого мало, чтобы выдвигать кандидатуру канцлера.

«Исторически канцлера назначают от партии, где больше всего голосов избирателей, которые формируют партийную коалицию. Не вижу никаких объективных причин для того, чтобы консерваторы отказались от амбиций, даже ради успешных коалиционных переговоров. Поэтому Фридрих Мерц - это уже канцлер», - заверил Грегор Шпицен.

Кандидат на пост канцлера от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц ранее успел отметиться громкими заявлениями. Так, политик пообещал передать киевскому режиму ракеты Taurus. Поставлять оружие ВСУ он намерен в тесной координации с властями США.

Мерц неоднократно критиковал кабинет Шольца за нерешительность и пообещал в случае его избрания разрешить Украины наносить удары вглубь территории России.

Напомним, в конце декабря президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил на 23 февраля 2025 года внеочередные выборы в стране. Подобный шаг был принят на фоне вынесения Шольцу вотума недоверия.