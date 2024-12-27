Президент ФРГ распустил бундестаг и назначил дату досрочных выборов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить парламент и назначить дату досрочных выборов на 23 февраля 2025 года. По их итогам в стране появятся новая правящая коалиция и канцлер.

«Но особенно в такие трудные времена, как сейчас, вам нужно эффективное правительство и надежное большинство», - приводит издание Bild слова политика.

Уточняется, что был распущен парламент 20-го созыва.

Напомним, 16 декабря немецкий парламент вынес действующему канцлеру Олафу Шольцу вотум недоверия, после чего тот попросил Штайнмайера распустить бундестаг. Против внесенного запроса о доверии выступили 394 депутата, за - 207. При этом запрос направил сам Шольц 11 декабря.