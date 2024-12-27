МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент ФРГ распустил бундестаг и назначил дату досрочных выборов

Внеочередные парламентские выборы в стране пройдут через два месяца - 23 февраля 2025 года.
Елизавета Кондрикова 2024-12-27 13:38:56
© Фото: Ãren Stache, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить парламент и назначить дату досрочных выборов на 23 февраля 2025 года. По их итогам в стране появятся новая правящая коалиция и канцлер.

«Но особенно в такие трудные времена, как сейчас, вам нужно эффективное правительство и надежное большинство», - приводит издание Bild слова политика.

Уточняется, что был распущен парламент 20-го созыва.

Напомним, 16 декабря немецкий парламент вынес действующему канцлеру Олафу Шольцу вотум недоверия, после чего тот попросил Штайнмайера распустить бундестаг. Против внесенного запроса о доверии выступили 394 депутата, за - 207. При этом запрос направил сам Шольц 11 декабря.

#Германия #Олаф Шольц #Франк-Вальтер Штайнмайер #Канцлер Германии #Парламентские выборы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 