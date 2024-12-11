Лидер ХДС Мерц пообещал передать ВСУ ракеты Taurus в координации с США

Кандидат на пост канцлера ФРГ от «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц пообещал киевскому режиму ракеты Taurus. Поставлять их ВСУ он намерен в координации с властями США, пишет RT.

По его оценкам, обучение украинских националистов работе с дальнобойными ракетами займет до четырех месяцев. К этому времени свой пост в Белом доме займет избранный президент США Дональд Трамп, полагает Мерц.

«Поэтому я выступаю за то, чтобы отвечать на эти вопросы вместе с американцами», - подчеркнул Мерц в интервью Bild* (внесен в реестр иноагентов).

Ранее Фридрих Мерц выразил готовность не только передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, но и снять все ограничения на удары вглубь России.

Мерц неоднократно критиковал правительство Олафа Шольца за отсутствие стратегического видения в отношении Украины.

* «Bild на русском» внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.