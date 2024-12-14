Немецкий канцлер Олаф Шольц отверг политику кандидата на пост канцлера ФРГ от оппозиции Фридриха Мерца, передает DPA. Он известен тем, что яро выступает за поставки оружия Киеву.

Кроме того, глава Германии вновь высказался против ударов оружием Германии вглубь России. Также он не впервые отказался от передачи Киеву Taurus.

Мерц же наоборот, уже пообещал ВСУ эти дальнобойные ракеты. Ранее кандидат от «Христианско-демократического союза» призывал снять все ограничения на удары вглубь России.

Шольц пытается решить конфликт на Украине по-другому: он заявлял, что о важности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.