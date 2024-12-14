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Шольц отверг кандидатуру Мерца, выступающего за поставки ракет Киеву

Мерц известен своей ярой поддержкой Украины.
Карина Тазетдинова 2024-12-14 22:49:50
© Фото: Soeren Stache, dpа, Global Look Press

Немецкий канцлер Олаф Шольц отверг политику кандидата на пост канцлера ФРГ от оппозиции Фридриха Мерца, передает DPA. Он известен тем, что яро выступает за поставки оружия Киеву.

Кроме того, глава Германии вновь высказался против ударов оружием Германии вглубь России. Также он не впервые отказался от передачи Киеву Taurus.

Мерц же наоборот, уже пообещал ВСУ эти дальнобойные ракеты. Ранее кандидат от «Христианско-демократического союза» призывал снять все ограничения на удары вглубь России.

Шольц пытается решить конфликт на Украине по-другому: он заявлял, что о важности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

#Украина #Германия #ВСУ #Олаф Шольц #Фридрих Мерц #канцлер фрг #Taurus #дальнобойные ракеты
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