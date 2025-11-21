Минобороны: ВС РФ продолжают уничтожение противника на левом берегу Оскола

Министерство обороны России в еженедельной сводке сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» завершили установление контроля над Купянском в Харьковской области. По данным ведомства, продолжается уничтожение украинских подразделений, оставшихся на левом берегу реки Оскол.

Также, согласно сводке, на Красноармейском направлении в ДНР штурмовые группы 2-й армии продолжают действия против окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также в западной промзоне города. Отмечается, что параллельно ведется зачистка населенного пункта Ровное.

По данным Минобороны, с 15 по 21 ноября украинские формирования в районах Красноармейска и Димитрова потеряли свыше 1 700 человек, а также танки, боевые бронированные машины, автомобили и артиллерийские орудия.

Ведомство также отчиталось о серии ударов по военной инфраструктуре Украины. Как утверждается, в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России были нанесены один массированный и шесть групповых ударов. Под удар, по данным Минобороны, попали предприятия оборонной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса, транспортные узлы, а также места сборки и хранения ударных беспилотников.

Кроме того, в сводке говорится, что подразделения группировки войск «Восток» завершили освобождение населенного пункта Радостное в Днепропетровской области.

О взятии Купянска накануне сообщил глава Генштаба России Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину. В начале ноября российские военнослужащие отчитывались о занятии восточной части Купянска. В конце сентября Генштаб заявлял об окружении украинских подразделений в городе и нанесении по ним ударов. Минобороны также публиковало кадры с украинскими военнослужащими, которые сдавались в плен.

В ведомстве отмечали, что установление контроля над Купянском открывает российским силам возможность продвигаться в сторону Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной трассе, ведущей к северной границе с ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.