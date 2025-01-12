Дрова и свет по графику: как Приднестровье переживает газовый кризис

Приднестровье замерзает из-за того, что Владимир Зеленский остановил газовый транзит из России, а Кишинев неплатежами вынудил «Газпром» остановить поставки. Других источников газа в непризнанной республике нет. На улицах в Приднестровье темно. Периодически не работают светофоры, а люди ходят с фонариками. С 1 января нет тепла, веерные отключения света по пять часов в сутки, а то и больше.

«Света не будет до 11 часов. Нам надо выгулять сейчас всю энергию, чтобы прийти домой и не глядя в телефоны лечь спать. Дома все приготовили, кровати расстелили, подогрели, двери закрыли. Камин-радиатор масляный у нас. Надеемся только на Россию, другой помощи ждать неоткуда», - призналась местная жительница.

В магазинах скупили все обогреватели. В многоэтажках, когда все греются, проводка не выдерживает и перегорает. Это приводит к новым отключения. Электрики работают круглосуточно без выходных. Живущим в частных домах проще. У них есть печи, которые топят дровами.

Пенсионеры собирают хворост, везут деревья на велосипеде. Пришлось расконсервировать печи, которые не использовали десятилетиями. Как результат - пожары и отравления дымом. Есть погибшие. Например, в одном из сел пожилые муж с женой растопили на ночь печь, легли спать и задохнулись.

«Чаще стали выезжать. Основные причины - неправильная эксплуатация печей. Люди давно ими не пользовались», - рассказал местный пожарный.

До выживания Приднестровье довели Киев и Кишинев. Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа в Молдавию, а дальше и в Европу. Вдобавок к этому, долг «Молдовагаза» «Газпрому» достиг $709 млн. Официальный Кишинев вести диалог с Москвой не собирается. Когда в конце прошлого года министр энергетики Молдавии заявлял о переговорах - президент Майя Санду просто отправила его в отставку. Должность так никто и не занял.

«Сейчас людям станет совсем плохо. Нет газа, света. Когда это совсем все схлопнется, тогда они придут и скажут: "Вот вам газ, только платите дороже и надо присоединяться". Мы никаким образом не хотим быть с Молдовой», - сказала местная жительница.

Из-за газового кризиса Приднестровье сплотилось. Есть пункты обогрева, круглосуточно работает горячая линия. Спасатели помогают нуждающимся дровами, привозят обогреватели. Волонтеры ходят за продуктами для пенсионеров, а еще приднестровцы снимают видео, под которыми уже миллионы просмотров. Рассказывают, как живут в сложных условиях.

Свет для Приднестровья сейчас вырабатывает электростанция в Днестровске. Раньше она работала на газе, перевели на уголь. Запасов топлива хватит до середины февраля, а что дальше - вопрос. Но сдаваться приднестровцы точно не собираются. Накануне депутаты направили обращение к международному сообществу. Просят помощи в решении газового вопроса.