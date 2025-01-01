В Приднестровье из-за дефицита газа отключили отопление и горячую воду

Сегодня в восемь часов утра в Приднестровье выключили централизованное отопление и горячую воду. Это сделали из-за прекращения поставок газа, сообщили в МГУП «Тирастеплоэнерго.

Без тепла остались жилые дома, бюджетные учреждения и организации всех форм собственности. Исключение составляют лишь больницы и стационарные соцучреждениях.

«Понимая важность бесперебойного обслуживания, мы прикладываем все усилия для скорейшего устранения возникшей ситуации», - говорится в заявлении.

Напомним, 1 января утром был остановлен транзит российского газа в Европу через Украину. Это произошло из-за того, что киевский режим отказался продлевать соглашение о транспортировке топлива.

Ранее власти Молдовы на фоне кризиса из-за прекращения транзита газа ввели ограничения на потребление электроэнергии. С сегодняшнего дня администраторы общественных зданий и коммерческих объектов должны ограничить работу эскалаторов, отключить декоративное освещение и сократить внутреннее освещение не менее чем на 30%.