Президент Приднестровья назвал российский газ гуманитарной помощью

Бесплатно поставлявшийся в Приднестровье газ был формой гуманитарной помощи со стороны России. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский. Политик прокомментировал заявления молдавских властей о том, что республика задолжала 11 миллиардов долларов за голубое топливо из РФ.

«Серебрян (вице-премьер-министр по реинтеграции Молдовы. - Прим. ред.) осмелился сказать, что мы накопили какую-то там баснословную задолженность обманным путем. Уважаемый господин Серебрян, не ваше дело - считать помощь РФ приднестровскому народу», - сказал Красносельский.

Напомним, в начале года Приднестровье столкнулось с масштабным энергетическим кризисом. Это произошло после того, как Россия прекратила поставки газа в Молдавию из-за запрета его транзита через Украину и отказа Кишинева урегулировать вопрос задолженности за топливо.

Из-за дефицита энергоресурсов в ПМР отключили горячую воду и отопление. Кроме того, свою работу прекратили практически все промышленные предприятия региона.

В свою очередь Молдавия предложила непризнанной республике посреднические услуги в импорте газа из ЕС. Однако власти ПМР отказались от этой услуги.