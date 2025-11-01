Протасевич подтвердил, что является белорусским разведчиком

Роман Протасевич, до сих пор известный как белорусский оппозиционер, подтвердил, что является сотрудником разведки.

«Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать», - сообщил Протасевич в беседе с ТАСС.

Громкое разоблачение накануне сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что молодой человек, которого все считали ярым оппозиционером, является разведчиком. Широкой публике его фамилия стала известна в 2021 году, после инцидента с пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair, который принудительно посадили в Минске после звонка о якобы заложенной бомбе. На борту воздушного судна находился Протасевич. Его задержали как участника массовых протестов в 2020 году против Лукашенко. После Протасевича приговорили к восьми годам колонии.

Белорусский лидер отметил, что операцию по задержанию Протасевича провели, потому что он работал под прикрытием. На самом деле Минску его арест был не нужен. Незадолго до операции Протасевич летал в Грецию, где получил задание от разведки, и возвращался через Вильнюс. После громкого процесса над «оппозиционным лидером» Лукашенко помиловал его.