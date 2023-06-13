Лукашенко помиловал Протасевича, потому что тот признал неправильность своих поступков

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помиловал бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, потому что тот сделал все, что обещал, и признал неправильность своих поступков.

«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», - приводит слова белорусского лидера БелТА.

В начале мая белорусское информагентство сообщило, что Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии. Отмечалось, что журналиста также признали виновным в организации массовых беспорядков, публичных призывах к терроризму, руководстве экстремистским формированием, клевете в отношении президента страны и его оскорблении, а также в других преступлениях. Однако спустя менее чем три недели стало известно, что экс-главреда Telegram-канала помиловали.

На прошлой неделе после помилования в Белоруссии в Россию вернулась Софья Сапега, бывшая возлюбленная Протасевича. Россиянку задержали еще в 2021 году. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за сообщений о нахождении взрывчатки на борту. Изначально девушка проходила по делу «августовских протестных событий в Белоруссии» как подозреваемая.