Лукашенко: Протасевич является сотрудником белорусской разведки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич, которого раньше считали оппозиционером, на самом деле является сотрудником белорусской разведки. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко рассказал, что ситуация с посадкой рейса Ryanair была связана с тем, что самолет направлялся в Вильнюс, но после звонка о якобы находящейся на борту взрывчатке развернулся и прилетел в Минск.

Белорусский лидер отметил, что операцию по задержанию Протасевича провели, потому что он работал под прикрытием. При этом, по словам президента, властям на самом деле не нужен был его арест.

Президент Белоруссии добавил, что Протасевич ездил в Грецию, получил задание от разведки и летел обратно через Вильнюс. Лукашенко напомнил, что Запад после этого обвинил Минск в задержании оппозиционера и ввел санкции.

Роман Протасевич стал известен как активный участник оппозиционного движения против Александра Лукашенко после массовых протестов 2020 года. Тогда Протасевич покинул страну и переехал в Литву, откуда продолжал свою деятельность.

Летом 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за угрозы взрыва. Находившийся на борту Протасевич был задержан. В мае 2023 года его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии. После этого Лукашенко заявил, что помиловал бывшего оппозиционера, потому что тот сделал все, что обещал, и признал неправильность своих поступков.