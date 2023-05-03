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Экс-главреда NEXTA Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы

Анна Касаткина
12:35 03.05.2023
Фигуранты дела Ян Рудик и Степан Путило заочно приговорены к 19 и 20 годам лишения свободы соответственно.
Экс-главреда NEXTA Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости
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Бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии. Об этом сообщает белорусское издание БелТА.

Протасевича также признали виновным в организации массовых беспорядков, публичных призывах к терроризму, руководстве экстремистским формированием, клевете в отношении президента страны и его оскорблении, а также в других преступлениях.

Других двоих фигурантов дела - Яна Рудика и Степана Путило - заочно приговорили к 19 и 20 годам колонии соответственно. Они оба находятся за пределами Белоруссии, в зале суда присутствовал только Протасевич.

По данным следствия, обвиняемые вступили в преступный заговор с целью захвата власти в Белоруссии. Фигуранты призывали к созданию условий для захвата власти и передачи ее оппозиционным силам, участвовали в организации протестов и обеспечивали рост протестных настроений в республике. Ущерб государству от протестов гособвинение оценило в 31 миллион белорусских рублей (12,3 миллиона долларов или 978,2 млн рублей).

В мае 2021 года в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании совершил экстренную посадку Boeing авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

В итоге сообщение о минировании не подтвердилось. На борту находились Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. После посадки самолета в аэропорту обоих задержали.

Сапега в мае 2022 года получила шесть лет лишения свободы, сейчас она находится в процессе экстрадиции в Россию, где будет отбывать конец срока. 

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