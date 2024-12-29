Фицо призвал руководство ЕС обратить внимание на решение Киева по газу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к руководству Европейского союза с просьбой обратить внимание на решение Украины прекратить транзит российского газа. В своем открытом письме он назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной.

«Позволю себе попросить, чтобы вы не только от имени Словакии, но в первую очередь от имени всего Евросоюза уделили этой беспрецедентной ситуации должное внимание и придали ей срочную важность», - заявил политик.

Роберт Фицо отметил, что усилия поддерживать Украину должны быть рациональными, а не саморазрушительным. По его словам, игнорирование проблемы приведет к напряженности.

Напомним, Украина намерена остановить транзит российского газа с 1 января. Из-за этого, по словам Роберта Фицо, Словакия понесет ежегодные убытки в размере 500 миллионов евро. Братислава в ответ пригрозила остановить поставки электроэнергии киевскому режиму.

А накануне стало известно, что Украина обратилась к ЕС. В Киеве назвали возможное прекращение поставки электроэнергии грубым нарушением европейских регуляций.