Вулин: третья мировая уже идет, но сейчас мир на пороге ядерной войны

Бывший вице-премьер Сербии считает, что необходимо стремиться к такому соглашению мирового сообщества, которое могло бы обеспечить хотя бы 50 лет мирной жизни.
Сергей Дьячкин 2025-11-01 06:25:15
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Третья мировая война уже идет, а сейчас мир оказался на пороге ядерной войны. Об этом заявил основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин, ранее занимавший в Сербии посты вице-премьера, главы МИД и министра обороны.

По мнению политика, «третья мировая война» началась в момент объединения ФРГ и ГДР. За падением «Берлинской стены» последовала ревизия итогов Второй мировой войны.

«Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной. Поэтому должно быть быстро достигнуто соглашение», - сказал Вулин в разговоре с РИА Новости.

По мнению бывшего вице-премьера Сербии, следует признать конец однополярного мира. Необходим новый договор, который сможет гарантировать планете хотя бы пятьдесят лет мирной жизни или «хотя бы жизни без крупных войн».

Ранее Вулин объяснял, что если бы Сербия ввела санкции в отношении России, то экономика республики потеряла бы пятнадцать миллиардов евро. Причем такое решение поставило бы Сербию под угрозу уничтожения. Политику ЕС бывший сербский вице-премьер назвал «неразумной и истеричной».

Сербский политик уверен, что его страна никогда не станет членом Евросоюза.  Вулин подчеркивал, что Белград потратил десятки лет, пытаясь вступить в ЕС, поэтому безответственно заявлять о том, что это больше не важно. Но сейчас, по его мнению, перед Сербией стоит задача лучше узнать о возможностях и перспективах БРИКС. Вулин полагает, что в ближайшие два-три года перед населением его страны встанет выбор между вступлением в ЕС или БРИКС.

