МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вулин сообщил, что санкции против РФ обошлись бы Сербии в 15 млрд евро

Антироссийские санкции, если бы из ввела Сербия, стоили бы республике 15 миллиардов евро.
Марина Крижановская 2025-04-10 05:53:32
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Если бы Сербия ввела санкции в отношении России, то экономика балканской республики могла бы потерять 15 миллиардов евро. В свою очередь это поставило бы Сербию под угрозу уничтожения. Такими данными поделился в интервью ТАСС вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Если бы мы последовали за неразумной и истеричной политикой Евросоюза по отношению к России, Сербия бы напрямую потеряла как минимум 15 миллиардов евро. И никто в ЕС даже не подумал бы возместить это», - рассказал он агентству.

По словам сербского политика, его страна не готова «финансировать войну на Украине», в то время как введенные против России санкции не нанесли бы ей даже минимального ущерба, продолжил Вулин, но уничтожили бы Сербию. При этом в Брюсселе не озабочены проблемами Белграда, но настаивают на применении таких ограничений к Москве.

В конце марта сообщалось о проведенной в Москве встрече секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Они обсудили сотрудничество обеих стран в сфере безопасности. Тогда же Шойгу отметил, что Москва ценит стойкость Белграда в отказе от присоединения к санкциям против России.

#Россия #в стране и мире #Сербия #евросоюз #александр вулин #Антироссийские санкции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 