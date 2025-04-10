Если бы Сербия ввела санкции в отношении России, то экономика балканской республики могла бы потерять 15 миллиардов евро. В свою очередь это поставило бы Сербию под угрозу уничтожения. Такими данными поделился в интервью ТАСС вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Если бы мы последовали за неразумной и истеричной политикой Евросоюза по отношению к России, Сербия бы напрямую потеряла как минимум 15 миллиардов евро. И никто в ЕС даже не подумал бы возместить это», - рассказал он агентству.

По словам сербского политика, его страна не готова «финансировать войну на Украине», в то время как введенные против России санкции не нанесли бы ей даже минимального ущерба, продолжил Вулин, но уничтожили бы Сербию. При этом в Брюсселе не озабочены проблемами Белграда, но настаивают на применении таких ограничений к Москве.

В конце марта сообщалось о проведенной в Москве встрече секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Они обсудили сотрудничество обеих стран в сфере безопасности. Тогда же Шойгу отметил, что Москва ценит стойкость Белграда в отказе от присоединения к санкциям против России.