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Вулин заявил, что Сербия никогда не станет членом ЕС

Власти Сербии рассчитывают узнать о возможностях БРИКС и перспективах вступления страны в эту организацию.
Ян Брацкий 2025-03-21 02:41:04
© Фото: Silas Stein dpa Global Look Press

Серия никогда не станет членом Евросоюза. В этом уверен вице-премьер страны Александр Вулин.

«Я глубоко уверен, что мы никогда и не станем членом ЕС. Но я - ответственный политик и не могу говорить только о своих желаниях, но и о том, что реально», - цитирует Вулина РИА Новости.

По словам вице-премьера, Белград потратил десятки лет, пытаясь вступить в ЕС, поэтому безответственно заявлять о том, что это больше не важно. Но сейчас перед Сербией стоит задача лучше узнать о возможностях и перспективах БРИКС, добавил Вулин.

Вице-премьер Сербии полагает, что в ближайшие два-три года перед населением его страны встанет выбор между вступлением в ЕС и БРИКС и решить его сербы смогут на референдуме.

Ранее президент Сербии Александр Вучич, рассуждая о европейских перспективах своей страны, признал, что Украина ближе к вступлению в ЕС в силу политической ситуации.

#Сербия #ЕС #Вучич #Белград #брикс #Вулин
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