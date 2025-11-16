МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ушаков: встречу в Будапеште отложили, но контакты идут

О встрече в Будапеште президенты России и США договорились в ходе телефонного разговора 16 октября.
Ян Брацкий 2025-11-16 12:19:14
© Фото: Benjamin ApplebaumDod Keystone Press Agency Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока отложена, но контакты на этот счет идут. Об этом журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Лидеры говорили друг с другом 16 октября. Договорились о встрече в Будапеште. Потом встречу на какое-то время отложили, но контакты на этот счет идут», - заверил Ушаков.

С его слов, работа с американской стороной в контексте украинского урегулирования продолжается на основе тех пониманий и договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров России и США на Аляске.

«Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования. С их стороны еще не было официальных заявлений, что эти договоренности больше не действуют. Было много комментариев и сигналов. Какие-то нам нравятся, какие-то нет, но снова всему - Анкоридж», - сказал помощник президента России.

Противника мира на Украине сегодня выступают против американо-российского диалога, считает Ушаков. Не устраивают их и итоги двустороннего саммита на Аляске, где были намечены пути деэскалации.

«Понимания Анкориджа доведены до украинской стороны, в Киеве знают об этом, им это не нравится. Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем. Итоги встречи на Аляске не нравятся тем, кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца», - объяснил Юрий Ушаков.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа. Лидеры одновременно вышли из своих самолетов, прошли на встречу друг другу по красной дорожке и пожали руки. После этого, Путин и Трампа позволили фотографам сделать несколько снимков и на одном лимузине уехали на переговоры.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о завершении украинского конфликта в обозримом будущем. Для этого необходимо, чтобы Европа поддержала мирные инициативы главы Белого дома Дональда Трампа, сказал он. Орбан призвал своих коллег перестать действовать иррационально и накачивать киевский режим деньгами.

