МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

El Pais назвала кошмаром для ЕС встречу Путина и Трампа в Будапеште

Саммит Путина и Трампа в Венгрии сигнализирует о пренебрежении Европой, заявили источники газеты.
Владимир Рубанов 2025-10-18 14:23:07
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Встреча президентов России и США в Будапеште вызывает недовольство Евросоюза, пишет испанская El País. Газета называет саммит политическим кошмаром для ЕС. Факт переговоров в Будапеште рассматривается как пренебрежение Европой, сообщили источники издания в ЕС.

Лидеры ЕС и НАТО попали в неловкое и постыдное положение из-за саммита, говорится в статье. В Брюсселе официально заверяют, что встреча будет полезна для урегулирования конфликта на Украине. В частном порядке источники в ЕС выражают недовольство и тревогу.

Встреча на высшем уровне может стать победой для российского лидера, пишет газета. По словам европейского дипломата, место для саммита было выбрано тщательно. Оно может быть выгодно России, поскольку «усугубляет разногласия внутри ЕС».

Саммит «может помочь» Виктору Орбану на выборах 2026 года, говорится в статье. Кроме того, политик, который противоречит ЕС, может получить право выступать от имени Евросоюза. Шаг Трампа ломает стратегию Евросоюза по вытеснению Орбана на обочину как маргинальный голос в сообществе.

Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, который продлился 2,5 часа. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о начале подготовки к новой встрече. Американский президент предложил Будапешт как место встречи, российский лидер поддержал эту идею. Встреча может состояться в течение двух недель.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Работа по подготовке началась с вечера четверга. Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону с венгерским премьером.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Саммит #Владимир Путин #переговоры #Венгрия #Будапешт #Виктор Орбан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 