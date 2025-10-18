El Pais назвала кошмаром для ЕС встречу Путина и Трампа в Будапеште

Встреча президентов России и США в Будапеште вызывает недовольство Евросоюза, пишет испанская El País. Газета называет саммит политическим кошмаром для ЕС. Факт переговоров в Будапеште рассматривается как пренебрежение Европой, сообщили источники издания в ЕС.

Лидеры ЕС и НАТО попали в неловкое и постыдное положение из-за саммита, говорится в статье. В Брюсселе официально заверяют, что встреча будет полезна для урегулирования конфликта на Украине. В частном порядке источники в ЕС выражают недовольство и тревогу.

Встреча на высшем уровне может стать победой для российского лидера, пишет газета. По словам европейского дипломата, место для саммита было выбрано тщательно. Оно может быть выгодно России, поскольку «усугубляет разногласия внутри ЕС».

Саммит «может помочь» Виктору Орбану на выборах 2026 года, говорится в статье. Кроме того, политик, который противоречит ЕС, может получить право выступать от имени Евросоюза. Шаг Трампа ломает стратегию Евросоюза по вытеснению Орбана на обочину как маргинальный голос в сообществе.

Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, который продлился 2,5 часа. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о начале подготовки к новой встрече. Американский президент предложил Будапешт как место встречи, российский лидер поддержал эту идею. Встреча может состояться в течение двух недель.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Работа по подготовке началась с вечера четверга. Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону с венгерским премьером.