МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине

По мнению главы венгерского правительства, для урегулирования конфликта, страны Европы должны поддержать мирные инициативы Вашингтона.
Ян Брацкий 2025-11-16 06:39:53
© Фото: Britta Pedersen dpa Global Look Press

Украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем. Такого мнения придерживается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Думаю, что мы очень близки к миру», - заявил Орбан в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube.

По словам главы венгерского кабмина, для этого странам коллективного Запада необходимо выработать единую позицию, поскольку сейчас консенсуса по украинскому вопросу среди союзников нет. Пока президент США Дональд Трамп продвигает мирные инициативы и выступает за диалог, Европа настаивает на продолжении конфликта, добавил Орбан.

Поведение своих европейских коллег венгерский политик считает иррациональным, поскольку они тратят на поддержку Киева огромные деньги, тогда как ЕС нуждается в них сам. А Украину между тем накрывают коррупционные скандалы, подытоживает премьер.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина утратила суверенитет из-за поддержки Запада. Киевскому режиму «придет конец», как только его спонсоры перестанут давать деньги на оружие, считает глава кабмина Венгрии. Сегодня Украина существует, потому что этого хотят ее западные спонсоры. Пенсии, зарплаты, социальная помощь, выплаты военным - все это оплачивается Западом, так как Украина содержать сама себя давно не в состоянии, напомнил Орбан.

#в стране и мире #Украина #сша #ЕС #Венгрия #орбан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 