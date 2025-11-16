Орбан выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине

Украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем. Такого мнения придерживается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Думаю, что мы очень близки к миру», - заявил Орбан в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube.

По словам главы венгерского кабмина, для этого странам коллективного Запада необходимо выработать единую позицию, поскольку сейчас консенсуса по украинскому вопросу среди союзников нет. Пока президент США Дональд Трамп продвигает мирные инициативы и выступает за диалог, Европа настаивает на продолжении конфликта, добавил Орбан.

Поведение своих европейских коллег венгерский политик считает иррациональным, поскольку они тратят на поддержку Киева огромные деньги, тогда как ЕС нуждается в них сам. А Украину между тем накрывают коррупционные скандалы, подытоживает премьер.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина утратила суверенитет из-за поддержки Запада. Киевскому режиму «придет конец», как только его спонсоры перестанут давать деньги на оружие, считает глава кабмина Венгрии. Сегодня Украина существует, потому что этого хотят ее западные спонсоры. Пенсии, зарплаты, социальная помощь, выплаты военным - все это оплачивается Западом, так как Украина содержать сама себя давно не в состоянии, напомнил Орбан.