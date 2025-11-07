Орбан: Россия и США очень близки к проведению отложенного саммита в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Москве и Вашингтону осталось решить всего несколько вопросов для того, чтобы наконец-то прийти к согласию по вопросу Украины и организовать отложенные переговоры в Будапеште. Об этом лидер страны заявил в беседе с газетой Magyar Nemzet.

«В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир», - считает Орбан.

В пятницу 7 ноября Венгерский лидер прибудет в Соединенные Штаты для личной встречи с президентом Дональдом Трампом. По мнению Орбана, разговор с главой США поможет приблизить момент урегулирования украинского конфликта, а также повлиять на организацию российско-американского саммита в Будапеште.

Стоит отметить, что недавно президент Венгрии публично рассказал о значительном спаде проукраинских взглядов среди руководства Евросоюзе, а именно снижение поддержки идей о членстве Украины в ЕС.