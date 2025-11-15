МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ученый увидел в 3I/ATLAS признаки искусственного происхождения

На эту мысль ученого натолкнул тот факт, что пролетая мимо Солнца, 3I/ATLAS не потерял своей массы и продолжает движение как единое целое.
Ян Брацкий 2025-11-15 08:19:09
© Фото: NASA/ESA, Keystone Press Agency, Global Look Press

Приковавший внимание ученых со всего мира космический объект 3I/ATLAS демонстрирует признаки искусственного происхождения. В этом не сомневается ученый гарвардского университета Ави Леб. Он отметил тот факт, что после прохождения мимо Солнца межзвездный объект не демонстрирует признаков распада, как это было бы в случае с кометой, а продолжает существовать как единое целое.

«Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», - написал он в своем блоге.

Эту аномалию сторонникам теории кометы еще предстоит объяснить, уверен ученый. Напомним, межзвездный объект 3I/ATLAS заметили в телескопы 1 июля. официально он считается кометой. Ее кома составляет 24 километра в диаметре, а возраст, предположительно, более семи миллиардов лет. Таким образом, 3I/ATLAS старше нашего Солнца на три миллиарда лет. Ученые предполагают, что это старейшая из всех наблюдаемых когда-либо комет.

Спустя несколько недель наблюдений ученые наперебой начали заявлять об аномалиях и нетипичном для кометы поведении. Кто-то заметил, что объект излучает собственный свет и даже меняет траекторию, маневрируя во время полета, как будто оснащен собственной силовой установкой. Дошло до того, что Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть внеземным «троянским конем», чье присутствие в нашей звездной системе повлечет серьезные последствия для всего человечества.

