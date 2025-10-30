Астроном объяснил «странности» летящего к Земле объекта 3I/ATLAS

Ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт рассказал «Звезде» о новых выявленных особенностях космического объекта 3I/ATLAS, приближающегося к Земле.

Ученый объяснил, что 3I/ATLAS - «межзвездный объект», который прилетел из-за пределов Солнечной системы. Причем он лишь третий из обнаруженных за всю историю наблюдений. По словам астронома, сейчас появилось больше возможностей для обнаружения подобных объектов.

Эйсмонт прокомментировал, как 3I/ATLAS уцелел после выброса солнечной плазмы. По его словам выбросы плазмы достигают и Земли, но если бы об этом не сообщали масс-медиа, мы бы и не знали про это.

«Он не очень близко к Солнцу находится, дальше, чем Земля от Солнца. Далеко. Это нагнетание, она на самом деле летит далеко от Солнца, тут ничего устрашающего нет», - пояснил Эйсмонт.

В прессе активно обсуждалось, что 3I/ATLAS меняет траекторию движения. Так, ученый из Гарварда Ави Леб предупреждал, что это может быть внеземной «троянский конь», чье присутствие будет иметь серьезные последствия для человечества. Эйсмонт объяснил изменения траекторий тем, что их определяют по наблюдениям в нескольких измерениях. Они обрабатываются и дальше определяется траектория, и «мы знаем, куда он полетит».

«Вот есть закон Ньютона, и, в первую очередь, имеют в виду закон всемирного тяготения, но там же не только про это. Если мы учитываем только закон тяготения всемирного, то нужно учесть притяжение всех объектов в Солнечной системе: и Юпитер, и Марс. И техника позволяет делать это без труда», - рассказал ученый.

Он добавил, что комета «чуть отличается» от астероидов. Кроме сил тяготения действует еще и реактивная сила. Комета выбрасывает газ и пыль, и таким образом создается реактивная сила. Но это, по словам Эйсмонта, влияет на точность определения траектории, хотя точность и остается очень высокой. По его мнению серьезных отклонений нет, «она летит по закону Ньютона».

Тот факт, что хвост 3I/ATLAS изначально был повернут к Солнцу, а теперь в обратном направлении, ученый объяснил тем, что это происходит со всеми кометами. Это «пыль с газом», которая выбрасывается, поскольку объект движется под воздействием тяготения и того импульса, который получается при выбросе газа и пыли.

«Если посмотреть на другие кометы - это сильно похоже. Хвост может быть чуть ли не в любую сторону, бывает и два хвоста у комет (...) Все это поддается объяснению», - пояснил Эйсмонт.

Также ученый объяснил изменения цвета объекта, на которые неоднократно обращали внимание СМИ. По словам астронома, это зависит от Солнца. Когда объект нагревается больше - то доминирует цвет выбросов, которых больше. Это хороший спектр того, чтобы определить из чего объект «сделан». По словам Эйсмонта, в составе присутствует никель.

«По разным оценкам, "Атласу" может быть 4,5 миллиарда лет. Но он не единственный. Нашей Вселенной 13 миллиардов лет. Есть объекты, которые постарше Земли и Солнца. Есть в нашей Галактике "беспризорные" объекты, они иногда залетают к нам», - рассказал астроном.

Эйсмонт напомнил, что за всю историю было зарегистрировано только три таких объекта. И если на их пути не оказывается препятствий, они «прилетают-улетают». По словам ученого, помешать мог бы, например, Юпитер, планета-гигант.

«Юпитер подтолкнет, и скорость станет большая... Тут нет никаких фокусов, все это происходит в рамках надежных вычислений. И идей, что это может быть обитаемый объект с инопланетянами. В рамках того, что мы знаем, все в пределах нормы», - заключил ученый.

Ранее Натан Эйсмонт уже рассказывал «Звезде» о характеристиках объекта 3I/ATLAS. Тогда он особо отмечал ретроградные движения, размер объекта и его «внесолнечное» происхождение.