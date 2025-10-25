В космосе заметили летящего к Земле «троянского коня»

Астрономы заметили странный космический объект, приближающийся к Земле. Он называется 31/ATLAS и может быть посланником из других миров, из которых он летит «на разведку». Такое предположение озвучил гарвардский астрофизик Ави Лёб в беседе с газетой The New York Post (NYP), в которой сравнил объект с «троянским конем».

«Ученый из Гарварда Ави Леб предупреждает, что межзвездный объект размером с Манхэттен, проносящийся через нашу Солнечную систему, может быть внеземным "троянским конем", чье присутствие имеет серьезные последствия для человечества», - говорится в публикации.

Также Леб рассказал, что его беспокоят размеры объекта 31/ATLAS. Согласно данным телескопа Уэбба, это тело может весить 33 миллиарда тонн и быть как минимум в тысячу раз массивнее всех предыдущих межзвездных объектов, за которыми там следили. Леб задался вопросом, почему же раньше такое огромное космическое тело в Солнечной системе замечено не было.

В конце октября российский космонавт Олег Платонов с борта МКС заснял самую яркую комету года. Он поделился снимками кометы, названной C/2025 A6 (Lemmon), космический объект открыли 3 января нынешнего года.